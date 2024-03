Um falso comunicado no qual se avançava com a morte do Rei Carlos III foi o mote para a impressa russa avançar com notícias de que o monarca britânico tinha morrido “inesperadamente” na tarde do dia 17 de março. Uma informação que levou mesmo a embaixada britânica na Rússia a reagir e o Palácio de Buckingham a dar prova de vida do rei.

“O rei britânico Carlos III morreu”, anunciou o jornal russo Vedomosti no seu canal de Telegram, acompanhando a descrição com uma fotografia do monarca vestido com um uniforme militar. A falsa notícia rapidamente se espalhou pelos canais russos, chegando ao canal pró-Kremlin Readovka, com mais de dois milhões de subscritores, que publicou depois um documento, cuja origem, de acordo com o The Guardian, é desconhecida, e no qual se podia ler: “O seguinte anúncio é feito por comunicações reais. O rei morreu inesperadamente ontem à tarde.”

No X, o site russo Gazeta.Ru também noticiou a morte do monarca, acabando posteriormente por editar a publicação. A explicação era clara: “os media oficiais britânicos não escreveram sobre a morte” e, por isso, “muito provavelmente a informação é falsa”.

Após publicada, a notícia foi de imediato desmentida pela embaixada britânica da Rússia que, também no X, avançou que “as notícias sobre a morte de Carlos III são FALSAS!”. Horas depois, foi a vez do Palácio de Buckingham: “O rei Carlos III continua a desempenhar as suas funções oficiais e a participar em compromissos privados”, garantiu à agência de notícias TASS.

De acordo com o The Guardian, o documento publicado pela imprensa russa terá tido como base o anúncio que o Palácio de Buckingham avançou quando a rainha Isabel II morreu. “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde”, dizia o documento.

Para acabar de vez com qualquer possível rumor, esta terça-feira, o Palácio de Buckingham partilhou, na sua conta oficial do X, uma fotografia do monarca durante a manhã num encontro com veteranos da Guerra da Coreia.