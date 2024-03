O Chega foi o grande vencedor dos círculos da emigração, tendo somado mais dois deputados aos 48 já conquistados, um no círculo da Europa e um no Fora da Europa. AD e PS, que costumam repartir os mandatos, voltaram a fazê-lo, mas ficando apenas com um deputado cada, numa divisão que deixou Augusto Santos Silva fora da Assembleia da República. O PS elegeu Paulo Pisco pela Europa e a AD José Cesário por fora da Europa. José Dias Fernandes e Manuel Magno Alves foram os eleitos pelo partido de André Ventura.

Feitas as contas finais, a AD, somados os deputados da coligação da Madeira, fica com 80 deputados, o PS com 78 e o Chega com 50.

Iniciativa Liberal (8 deputados), Bloco de Esquerda (5), CDU (4), Livre (4) e PAN (1) não alteram o número de deputados, mas somaram mais alguns votos.

Indo ao detalhe, o Chega venceu a votação da emigração, com 18,30%, o equivalente a um total de 61.039 de votos. Em segundo lugar ficou a AD, com 16,79%, um total de 55.986 votos. Menos 5.053 votos que o Chega. O PS acabou em terceiro, com 15,73%, 52.471 votos. São 8.568 votos de diferença para o Chega e 3.515 para a AD. O quarto partido mais votado foi o Bloco de Esquerda, mas a longa distância dos três primeiros: obteve 2,48%, 8.285 votos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao todo votaram 333.520 emigrantes, mas foram invalidados 122.327 mil votos, 36,68% de nulos.

Na Europa venceu o Chega (18,31%, 42.972 votos) com o PS em segundo (16,22%, 38.061 votos) e a AD em terceiro (14,21%, 33,350 votos). O quarto partido mais votado foi Bloco, com 2,74%

Fora da Europa a vitória foi para a AD (22,90%, 22.636 votos), com o Chega em segundo (18,27%, 18.067 votos) e o PS em terceiro (14,58%, 14.410 votos). O quarto partido mais votado foi o PAN, com 2,36%.

Na votação final, a soma dos votos destas legislativas resultou em:

AD – 28,8% (1.867.013 votos) e 80 deputados (somando também os votos da coligação da Madeira)

PS – 28% (1.812.469 votos) e 78 deputados

Chega – 18,1% (1.169.836 votos) e 50 deputados

IL – 4,9% (319.685 votos) e 8 deputados

Bloco – 4,4% (282.314 votos) e 5 deputados

CDU – 3,2% (205.436 votos) e 4 deputados

Livre – 3,2% (204.676 votos) e 4 deputados

PAN – 2,0% (126.085 votos) e 1 deputado

Veja a contagem da emigração por cada região, país a país.

Europa

Alemanha

Foi a primeira mesa num círculo externo a fecha. Na Alemanha, o PS venceu com 20,07 % (4.061 votos), seguido da AD com 18,08 % (3.659 votos) e o Chega com 13,00 % (2.631 votos).

PS – 20,07% (4.061 votos)

AD – 18,08% (3.659 votos)

Chega – 13,00% (2.631 votos)

Bloco – 4,01% (811 votos)

IL – 3,14% (636 votos)

Livre – 3,11% (630 votos)

PAN – 2,60% (527 votos)

CDU – 1,36% (275 votos)

Volt – 0,69% (140 votos)

ADN – 0,42% (85 votos)

CDU – 0,21% (43 votos)

RIR – 0,19% (38 votos)

NC – 0,16% (32 votos)

Nova Direita – 0,09% (18 votos)

JPP – 0,06% (12 votos)

Ergue-te – 0,03% (7 votos)

MPT.A – 0,02% (4 votos)

Bélgica

O PS venceu, com 17,93 % (965 votos). Em segundo, e muito próximo, ficou o Chega, com 17,36 % (934 votos). A AD surge em terceiro, com 16,65 % (896 votos). PS – 17,93% (965 votos)

Chega – 17,36% (934 votos)

AD – 16,65% (896 votos)

Bloco – 5,18% (279 votos)

Livre – 4,81% (259 votos)

IL – 4,66% (251 votos)

PAN – 3,10% (167 votos)

CDU – 1,67% (90 votos)

Volt – 0,85% (46 votos)

PCTP/MRPP – 0,43% (23 votos)

ADN – 0,35% (19 votos)

RIR – 0,22% (12 votos)

Nova Direita – 0,19% (10 votos)

JPP – 0,17% (9 votos)

NC – 0,13% (7 votos)

Ergue-te – 0,07% (4 votos)

MPT.A – 0,06% (3 votos) Espanha Aqui ao lado, país governado por Pedro Sánchez do PSOE, venceu a AD, com 24,65% (2.315 votos), e o PS foi segundo, com 16,91% (1.588 votos). O Chega acabou em terceiro, com 9,38 % (881 votos). AD – 24,65% (2.315 votos)

PS – 16,91% (1.588 votos)

Chega – 9,38% (881 votos)

IL – 5,02% (471 votos)

Bloco – 4,82% (453 votos)

PAN – 2,76% (259 votos)

Livre – 2,48% (233 votos)

CDU – 1,70% (160 votos)

ADN – 0,52% (49 votos)

PCTP/MRPP – 0,49% (46 votos)

Volt – 0,39% (37 votos)

Nova Direita – 0,20% (19 votos)

JPP – 0,14% (13 votos)

NC – 0,12% (11 votos)

RIR – 0,12% (11 votos)

Ergue-te – 0,05% (5 votos)

MPT.A – 0,05% (5 votos) França Em França, o vencedor foi o PS, com 18,59% (15.779 votos). O Chega conquistou o segundo lugar entre os eleitores portugueses em território francês, com 16,75% (14.215 votos), relegando a AD para terceiro, com 12,63 % (10.717 votos). PS – 18,59% (15.779 votos)

Chega – 16,75% (14.215 votos)

AD – 12,63% (10.717 votos)

PAN – 1,97% (1.673 votos)

Bloco – 1,58% (1.342 votos)

CDU – 0,75% (634 votos)

IL – 0,71% (602 votos)

Livre – 0,61% (514 votos)

PCTP/MRPP – 0,43% (369 votos)

ADN – 0,42% (357 votos)

Nova Direita – 0,37% (312 votos)

JPP – 0,33% (279 votos)

NC – 0,30% (255 votos)

RIR – 0,16% (136 votos)

Volt – 0,15% (124 votos)

Ergue-te – 0,13% (108 votos)

MPT.A – 0,06% (53 votos)

Fora da Europa

Brasil

No Brasil venceu o Chega, com 24,61% (13.724 votos), com a AD bem distante no segundo lugar, com 20,45% (11.406 votos). O PS ficou em terceiro, sem margem para discutir as posições da frente, com 15,30% (8.536 votos).

Chega – 24,61% (13.724 votos)

AD – 20,45 % (11.406 votos)

PS 15,30% (8.536 votos)

PAN 3,12% (1.739 votos)

Nova Direita – 2,49% (1.390 votos)

BLoco – 2,31% (1.290 votos)

IL – 2,03% (1.135 votos)

ADN – 1,25% (698 votos)

CDU – 0,77% (427 votos)

Livre – 0,56% (315 votos)

Volt – 0,30% (170 votos)

NC – 0,29% (160 votos)

RIR – 0,25% (140 votos)

JPP 0,23% (126 votos)

Ergue-te – 0,17% (97 votos)

MPT.A – 0,10% (54 votos)

Canadá

A AD venceu no Canadá com larga margem para o segundo, o PS. A coligação ficou com 19,64% (2.576 votos) e os socialistas com 14,36% (1.884 votos). O Chega foi terceiro entre os eleitores portugueses que votam no Canadá, com 11,05% (1.450 votos).

AD – 19,64% (2.576 votos)

PS – 14,36% (1.884 votos)

Chega – 11,05% (1.450 votos)

Bloco – 1,01% (133 votos)

PAN – 0,85% (112 votos)

IL – 0,82% (107 votos)

ADN – 0,51% (67 votos)

CDU – 0,51% (67 votos)

Livre – 0,46% (60 votos)

JPP – 0,08% (11 votos)

Volt – 0,08% (11 votos)

Nova Direita – 0,06% (8 votos)

RIR – 0,05% (6 votos)

Ergue-te – 0,04% (5 votos)

NC – 0,03% (4 votos)

MPT.A – 0,01% (1 voto)

China

AD – 37,45% (2.306 votos)

PS – 12,10% (745 votos)

Chega – 5,36% (330 votos)

PAN – 2,47% (152 votos)

IL – 1,79% (110 votos)

Bloco – 1,41% (87 votos)

CDU – 1,32% (81 votos)

Livre – 1,01% (62 votos)

ADN – 0,97% (60 votos)

NC – 0,76% (47 votos)

Volt – 0,50% (31 votos)

JPP – 0,37% (23 votos)

MPT.A – 0,37% (23 votos)

RIR – 0,34% (21 votos)

Nova Direita – 0,16% (10 votos)

Ergue-te – 0,06% (4 votos)

Estados Unidos

Foi a primeira mesa do círculo de fora da Europa a ser apurada. Nos Estados Unidos, a AD foi a vencedora, com 20,11% (2.194 votos), com o Chega em segundo, com 11,7% (1.219 votos), e o PS em terceiro, com 10,89% (1.188 votos). O Livre foi o quarto partido mais votos, com 1,38% (151 votos).

AD – 20,11% (2.194 votos)

Chega – 11,17% (1.219 votos)

PS – 10,89% (1.188 votos)

IL 1,38% (151 votos)

Bloco – 1,26% (137 votos)

Livre – 1,04% (113 votos)

PAN – 1,03% (112 votos)

CDU – 0,49% (54 votos)

ADN 0,47% (51 votos)

Nova Direita – 0,21% (23 votos)

NC – 0,16% (17 votos)

Volt – 0,16 % (17 votos)

JPP – 0,08% (9 votos)

RIR – 0,07% (8 votos)

Ergue-te – 0,05% (5 votos)

MPT.A – 0,01 % (1 voto)

Restantes países da América

AD – 34,46% (1.184 votos)

PS – 13,18% (453 votos)

Chega – 6,29% (216 votos)

ADN – 3,93% (135 votos)

IL – 2,56% (88 votos)

PAN – 1,92% (66 votos)

CDU – 0,76% (26 votos)

Bloco – 0,70% (24 votos)

Livre – 0,55% (19 votos)

Nova Direita – 0,44% (15 votos)

JPP – 0,38% (13 votos)

NC – 0,35% (12 votos)

MPT.A – 0,32% (11 votos)

Volt – 0,26% (9 votos)

Ergue-te – 0,12% (4 votos)

RIR – 0,03% (1 voto)

Países de África

Nos países de África venceu a AD, com 31,12 %, o equivalente a 1.084 votos. Em segundo ficou o PS, com 23,05 %, que representa 803 votos. O Chega ocupou o terceiro lugar, com 18,55 %, 646 votos

AD – 31,12% (1.084 votos)

PS – 23,05% (803 votos)

Chega – 18,55% (646 votos)

IL – 3,01% (105 votos)

Bloco – 2,24% (78 votos)

ADN – 1,41% (49 votos)

Livre – 1,41% (49 votos)

PAN – 0,83% (29 votos)

CDU – 0,57% (20 votos)

JPP – 0,20% (7 votos)

Nova Direita – 0,20% (7 votos)

NC – 0,17% (6 votos)

Volt – 0,14% (5 votos)

RIR – 0,09% (3 votos)

Ergue-te – 0,06% (2 votos)

MPT.A – 0,00% (0 votos)

Restantes países da Ásia e Oceânia

Nos restantes países da Ásia e Oceânia a AD venceu com larga vantagem. Teve 31,50%, 1.886 votos. O PS foi segundo, com 13,38 %, que representa 801 votos. E o Chega terceiro, com 8,05 %, 482 votos.

AD – 31,50% (1.886 votos)

PS – 13,38% (801 votos)

Chega – 8,05% (482 votos)

IL – 3,44% (206 votos)

PAN 2,04% (122 votos)

Bloco – 1,64% (98 votos)

Livre – 1,32% (79 votos)

CDU – 1,22% (73 votos)

ADN – 1,14% (68 votos)

Volt – 0,50% (30 votos)

NC – 0,23% (14 votos)

JPP – 0,22% (13 votos)

MPT.A – 0,17% (10 votos)

Nova Direita – 0,13% (8 votos)

RIR – 0,12% (7 votos)

Ergue-te – 0,08% (5 votos)