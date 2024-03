O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou Luís Montenegro como primeiro-ministro, durante uma audiência com o presidente do PSD, já depois da meia-noite.

“Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o Secretário-Geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da Oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro”, justifica o chefe de Estado, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, já depois da meio-dia.

A nota acrescenta que “oportunamente” Montenegro apresentará “ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional”.

Em declarações aos jornalistas em Belém, já após o breve encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, que durou pouco mais de 15 minutos, Montenegro justificou que o encontro desta quinta-feira, em Bruxelas, “tornava inviável poder estar” de manhã em Belém para um novo encontro. “E era útil participar nas reuniões já enquanto primeiro-ministro indigitado.”

O líder do PSD explicou ainda que acertou com o Presidente que apresentará a 28 de março a composição do novo Governo e que ficou acordado que a tomada de posse será a 2 de abril.

Após a curta declaração, Luís Montenegro não respondeu a mais questões dos jornalistas.