Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se esta terça-feira, em Bruxelas, com a agenda marcada pela aprovação de ajudas aos agricultores em protesto, com mais uma manifestação do setor marcada para o exterior do edifício.

Na reunião, os responsáveis irão dar aval às medidas propostas pela Comissão Europeia para desburocratizar a Política Agrícola Comum (PAC), bem como a outras medidas já avançadas para melhorar os rendimentos dos agricultores e salvaguardar o setor na situação de crise que enfrentam.

Segundo fonte diplomática, os ministros, incluindo Maria do Céu Antunes, que representa Portugal na reunião, poderão fazer algumas correções técnicas, mas a substância das propostas permanecerá a apresentada pelo executivo comunitário.

O próximo passo, segundo a mesma fonte, passará por um procedimento formal com os eurodeputados, que o Parlamento Europeu deverá concluir na semana de 22 de abril (quando decorre a última sessão plenária da atual legislatura). O Conselho dará a aprovação final logo após a “luz verde” do hemiciclo.

O ministro da Agricultura da Ucrânia, Mykola Solskyi, irá participar no início da reunião, como convidado.

A par das medidas visando o auxílio aos agricultores, o setor mantém-se em protesto, tendo agendado, também para esta terça-feira, uma manifestação junto às sedes do Conselho e da Comissão, sendo esperados cerca de 300 tratores na zona.

Bruxelas tem vindo adotar medidas para ajudar os agricultores, como a redução da carga burocrática, a facilitação dos controlos, a criação de exceções ambientais e combatendo a concorrência desleal, entre outras.

Por toda a UE, incluindo em Portugal, registam-se protestos dos agricultores a pedir melhores condições para o setor e criticando as apertadas metas ambientais, que ainda assim visam maior sustentabilidade.