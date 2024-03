O Observador ganhou o prémio de jornalismo da Associação Portugal AVC, com o trabalho “‘É preocupante’. AVC aumentam em adultos jovens”, do jornalista Tiago Caeiro, na categoria de imprensa.

Este artigo, publicado em setembro do ano passado, conta a história de um homem que sofreu um AVC aos 24 anos e alerta para o aumento do número de AVC em adultos jovens em muitas regiões do mundo.

A entrega de prémios decorreu esta terça-feira. A RTP ganhou o prémio na categoria de televisão, a TSF ganhou na categoria de rádio e a CNN recebeu uma menção honrosa.

Este prémio distinguiu trabalhos feitos no último ano, que abordaram “o tema da reabilitação do sobrevivente de AVC, em especial a sua reintegração na vida familiar, social e profissional e as dificuldades encontradas em retomar a vida ativa”, refere a Associação Portugal AVC em comunicado.