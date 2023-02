A Google terá investido quase 400 milhões de dólares, o equivalente a 371 milhões de euros, numa empresa chamada Anthropic. De acordo com a Bloomberg, que cita uma fonte com conhecimento deste investimento, a startup está a testar um modelo de inteligência artificial para rivalizar com o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI.

Nem a Google nem a Anthropic confirmaram este valor de investimento. No entanto, já foi oficializada pelo menos uma parceria entre as duas empresas, que envolve o uso pela startup de investigação de inteligência artificial (IA) das infraestruturas da Google Cloud, a área de negócio da empresa dedicada à computação em nuvem.

Num comunicado partilhado a 3 de fevereiro, Thomas Kurian, CEO da Google Cloud, explicava que a “inteligência artificial tinha evoluído de investigação académica para se tornar numa das principais impulsionadoras de mudança tecnológica, criando oportunidades para crescimento e melhoria de serviços em todas as indústrias”.

De acordo com a informação avançada pela Bloomberg, com este investimento milionário a Google ficará com uma participação na startup.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Anthropic foi fundada em janeiro de 2021, em São Francisco, pela equipa que desenvolveu o GPT-3 para a OpenAI. Destacam-se na empresa os irmãos italo-americanos Daniela e Dario Amodei. Ambos trabalharam na OpenAI e atualmente Dario Amodei ocupa o lugar de CEO da Anthropic. Em dois anos, a empresa já publicou mais de uma dezena de artigos científicos de investigação em inteligência artificial focada em modelos de linguagem.

Em janeiro deste ano, a companhia começou a trabalhar na implementação de um assistente chamado Claude em teste limitado, mas a ideia passará por torná-lo público, tal como aconteceu com o ChatGPT, dentro de alguns meses.

De acordo com a plataforma Crunchbase, a Anthropic já acumulou mil milhões de dólares em investimentos, valor que inclui já este montante investido pela Google. Na lista de investidores da empresa estão Sam Bankman-Fried, ex-CEO da plataforma de criptomoedas FTX, que está em insolvência, e Caroline Ellison, a ex-CEO da Alameda Research, uma das empresas do universo da FTX. Ambos participaram na ronda de financiamento na Anthropic na qualidade de investidores individuais.

Na semana passada, o CEO da Google, Sundar Pichai, disse que a empresa pretende tornar os seus modelos de IA disponíveis ao público “nas próximas semanas e meses”. A popularidade do ChatGPT tem pressionado a Google a anunciar uma ferramenta semelhante.

Numa conferência, onde proferiu declarações citadas pela Bloomberg, Pichai disse que em breve os utilizadores vão poder usar modelos de linguagem “como uma companhia à pesquisa”. “Estamos ainda só no início da nossa viagem de inteligência artificial e o melhor ainda está para vir”, acrescentou o líder da Google.

A empresa é ainda dona da Deepmind, a rival britânica da OpenAI, que a gigante da internet comprou em 2014 por um valor que não chegou a ser divulgado, mas que se estima que esteja entre os 400 a 500 milhões de dólares.

A confirmar-se, este investimento acontece algumas semanas depois de a Microsoft anunciar que vai canalizar vários milhares de milhões de dólares para a OpenAI, ao longo de vários anos. A Microsoft já tinha investido noutra ocasião mil milhões de dólares na empresa liderada por Sam Altman.