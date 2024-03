Um homem detido em flagrante a agredir e a ameaçar a mulher em Valongo, no distrito do Porto, ficou com pulseira eletrónica após ter sido presente a tribunal, adiantou esta quarta-feira a GNR.

Em comunicado, esta força policial referiu que o suspeito, de 38 anos, foi detido na terça-feira, na sequência de uma denúncia por violência doméstica.

Após a denúncia, os militares deslocaram-se ao local e verificaram que a vítima, mulher do detido, tinha sido alvo de agressões físicas, explicou.

A GNR salientou que, apesar da presença dos militares, o homem continuou a agredir fisicamente e a ameaçar a mulher, de 44 anos, levando à sua detenção em flagrante delito.

Posteriormente, o suspeito foi presente ao Tribunal Judicial do Porto tendo ficado sujeito a pulseira eletrónica e proibido de contactar com a vítima.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

As queixas podem ser feitas no Portal Queixa Eletrónica, via telefone através do 112 e no posto da GNR mais próximo da área de residência.

Existem, ainda, as aplicações App MAI112 e SMS Segurança destinadas exclusivamente aos cidadãos surdos.