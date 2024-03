Siga aqui o nosso liveblog sobre as legislativas 2024.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá, saudou esta quinta-feira a nomeação de Ana Paula Martins como nova ministra da Saúde, referindo que vai exigir o regresso à mesa das negociações.

A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins vai ser a nova ministra da Saúde, depois de em dezembro se ter demitido do cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

“Esperamos que Ana Paula Martins tenha uma visão correta para o Serviço Nacional de Saúde, que privilegie o diálogo com os médicos, com a Fnam e que se possam iniciar, o quanto antes, negociações, que sejam sérias, transparentes, sem manipulações e sem jogos de bastidores, uma estratégia seguida pela antiga equipa ministerial”, afirmou à agência Lusa a responsável.

Desejando “um bom mandato” a Ana Paula Martins, a líder da Fnam salientou que a “saúde, em Portugal, faz-se com os médicos do SNS e não com vales de consulta ou de cirurgia para o setor privado”, assegurando que vai “continuar a lutar para ter médicos no SNS”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Precisamos de seriedade, de salários justos e condições de trabalho dignas para que os doentes tenham os melhores cuidados no SNS e que o SNS consiga recuperar assim os quadros médicos”, disse, sublinhando a importância de manter os médicos motivados e a trabalhar em equipa “para conseguir parar com a debandada de médicos para o setor privado ou para a emigração”.

“Numa fase inicial não vamos dizer que há bons ou maus ministros quando se assume uma função. É algo depois que o tempo irá validar. É fundamental que seja iniciada uma negociação e que Ana Paula Martins seja uma aliada para governar, para recuperar a nossa profissão e também salvar o SNS”, acrescentou.

A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins vai ser a nova ministra da Saúde, de acordo com a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue esta quinta-feira pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Montenegro e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois, estando o debate do programa de Governo marcado para 11 e 12 de abril.