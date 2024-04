Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

Os alarmes antiaéreos soaram esta segunda-feira na cidade de Eilat, no sul de Israel, devido à presença de um possível drone lançado pelos rebeldes houthis do Iémen, disseram as autoridades israelitas.

“Um alerta foi ativado em áreas que podem estar em perigo”, na sequência da “entrada de uma aeronave suspeita de ser hostil no espaço aéreo israelita”, avisou a proteção civil de Israel pedindo à população para procurar refúgio. Também as Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla inglesa) na rede social X (antigo Twitter), referiram o que pode ter sido um drone que caiu no golfe de Eilat, sem que tivesse causado feridos ou danos relevantes.

