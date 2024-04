Uma massa de ar polar e uma frente com chuva. É assim que vamos entrar na segunda semana de abril. Esta segunda-feira a frente trará chuva, ainda que fraca, a todo o país até pelo menos ao final da manhã: o melhor, por isso, é preparar o guarda-chuva antes de sair de casa. E a massa de ar frio fará cair as temperaturas, sobretudo as mínimas, e maioritariamente no centro e norte do país: será portanto aconselhado levar um casaco, pelo menos para vestir à noite.

A partir del lunes/martes llegará una vaguada a la península, la cual hará que se retire la masa de polvo en suspensión y también tendremos algunos chubascos y tormentas

Mas a partir de quarta-feira, reviravolta total na meteorologia. Uma dorsal anticiclónica atlântica bastante forte toma conta das coisas e as temperaturas sobem a pique (sem vento, nuvens, nem poeiras — mas com pólens). Logo na quarta, apenas Guarda, Viana do Castelo e Vila Real devem ficar com máximas abaixo dos 20ºC. E entre quinta a domingo quase todo o país verá os termómetros subir para entre os 25ª e os 30ºC.

Uma semana que vai começar de inverno e terminar de pleno verão.

El tiempo en #España la próxima semana: el aire polar irrumpirá en unas horas, después llegará un cambio radical

Tempo em Portugal: depois de uma diminuição da #temperatura, estará o calor de volta?

Apesar da tempestade Olivia, primeiro, e da Kathleen, depois, terem arrastado a massa de ar quente do norte de África (e as poeiras) que aqueceu os últimos dias, à medida que esta última entrou pelas ilhas britânicas (onde o mau tempo se está a fazer sentir com grande impacto), permitiu que o ar frio marítimo descesse pelo Atlântico e chegasse já ao final de domingo à zona da Galiza. Ao mesmo tempo, deixou também uma frente, que vai passar pela Península Ibérica, trazendo chuva a todo o país esta segunda-feira (e que vai acabar com qualquer pó do Saara que ainda se mantenha no ar).

Assim, além da chuva, as temperaturas máximas vão descer esta segunda e terça-feira. Devem variar entre os 17 e 18ºC no litoral, Alentejo e Algarve (Lisboa, Coimbra, Évora ou Faro), mas podem baixar para os 11/15ºC no interior (Bragança, Guarda ou Viseu). Quanto às mínimas, as previsões é de baixem muito, sobretudo na terça — dia já sem chuva: esperam-se entre 0 a 5ºC no interior, e 8 a 12ºC no litoral.

Quarta-feira será o dia de transição e a partir de quinta já haverá muitas cidades com máximas acima dos 25ºC. Depois chegará o fim de semana de verão: Lisboa, por exemplo, tem previsões de 27ºC entre sexta a domingo; Leiria pode chegar aos 28 e 29ºC no fim de semana, o mesmo acontecendo em Évora e Beja; Coimbra e Braga devem igualmente atingir os 28ºC no sábado e domingo; e em Santarém e algumas zonas do interior alentejano os termómetros marcarão mesmo os 30ºC.

#PRIMAVERÃO A CHEGAR! ????????????

Bom dia!

Avançamos já os mapas significativos e de temperaturas máximas até sexta-feira, dia 12 de abril! No final da semana mais parecerá junho!

#PRIMAVERÃO A CHEGAR!

Bom dia!

Avançamos já os mapas significativos e de temperaturas máximas até sexta-feira, dia 12 de abril! No final da semana mais parecerá junho!

Bom tempo que permitirá preparar os terrenos para as sementeiras da época!

Um detalhe importante. As amplitudes térmicas vão ser enormes, entre 15 a 18ºC. O caso mais extremo será o de Braga, onde as mínimas previstas apontam para os 10ºC e as máximas para 28ºC.

Se até lá nada mudar, e previsões a esta distância são sempre arriscadas, tudo aponta para uma segunda metade de abril quase semelhante ao abril tórrido do ano passado.

Y, cómo no, en unos días tendremos nuestro nuevo recordatorio de lo mucho que le está gustando últimamente a la circulación atmosférica traernos en primavera dorsales anticiclónicas dopadas. Y también nos recuerda que ya se acerca el verano…

Abril promete não fugir à regra e perspectivam-se novos máximos mensais de temperatura no final desta semana!

Abril promete não fugir à regra e perspectivam-se novos máximos mensais de temperatura no final desta semana!

Sistematicamente, estão a ser batidos máximos, numa sequência inédita e sem precedentes nos registos históricos.

Nota ainda para a Madeira, com tempo estável (mínimas de 15ºC e máximas de 25ºC), enquanto nos Açores as previsões são de chuva (com máximas de 19ºC e mínimas de 16ºC).