O Conselho Europeu pediu, esta quarta-feira, “todos os esforços” e “máxima contenção” para evitar uma escalada de tensões no Médio Oriente, após os ataques do Irão contra Israel, insistindo ainda no “acesso sem entraves à ajuda humanitária” a Gaza.

“A UE condena o ataque do Irão contra Israel. Devem ser envidados todos os esforços para ajudar a trazer estabilidade à região e evitar uma escalada e apelamos a todas as partes para que deem provas da máxima contenção”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social X (antigo Twitter).

The EU condemns Iran’s attack against Israel.

All efforts must be made to help bring stability to the region and avoid escalation.

We call on all parties to exercise utmost restraint.#EUCO is committed to working with partners to end the crisis in Gaza, including through:…

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 17, 2024