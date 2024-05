A rapper Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amesterdão, nos Países Baixos, por suspeitas de transporte de drogas. A cantora, que ia apanhar um voo para Manchester, em Inglaterra, nega as acusações.

Minaj, de 41 anos, entrou em direto na rede social Instagram no momento da detenção. De acordo com o New York Post, que gravou o direto, a cantora de “Super Bass” diz a um polícia que não está a transportar droga. De acordo com o vídeo, Minaj diz que “não vai até lá”, referindo-se à esquadra, e pedindo um advogado.

Já noutro vídeo, que continua disponível no Instagram da cantora, Minaj está dentro de um carro e é abordada por um homem de uniforme, que a informa que vão revistar as malas. “Porque é que não as revistaram antes de irem para o avião”, questiona.

Na descrição desse vídeo, a cantora alega que “têm tentado impedi-la de viajar para todos os concertos”. “Levaram as minhas malas antes de eu poder vê-las. Colocaram-nas no avião. Agora dizem que estão na alfândega. É isto o que acontece quando as pessoas pagam muito dinheiro para tentar sabotar uma digressão e tudo falhou”, acusa.

Mais tarde, na rede social X, antigo Twitter, explicou que “encontraram erva”, contextualizando que o seu segurança já transmitiu à polícia que é o proprietário dessa droga. Noutra publicação, lembra que “isto é Amesterdão, onde a erva é legal, já agora”.

???? now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.

