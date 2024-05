Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A confirmação oficial da visita chegou através do site da Presidência da República esta segunda-feira, pela hora de almoço. “A convite do Presidente da República e do Primeiro Ministro, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky deslocar-se-á a Portugal amanhã, 28 de maio”, podia ler-se na nota oficial de Belém. Praticamente ao mesmo tempo, em Madrid, o Chefe de Estado ucraniano foi questionado sobre o tema. “Sim, planeio ir a Portugal”, respondeu, sem mais detalhes.

O Presidente da Ucrânia, sabe o Observador, aterra no aeroporto de Lisboa ao início da tarde. Da Portela parte para São Bento, onde terá uma reunião bilateral com o Governo português. Após o encontro e a assinatura do acordo bilateral do compromisso de segurança, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e Zelensky vão prestar declarações aos jornalistas.

Ao final da tarde, o Presidente ucraniano segue para Belém, onde será recebido pelo Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois Chefes de Estado vão ter também um jantar de trabalho — igualmente em Belém. Terminado o mesmo, Zelensky regressa à Ucrânia.

A visita a Portugal não será a única a preencher o dia do líder ucraniano. Segundo a Lusa, que cita fontes governamentais, antes de viajar para Lisboa, Zelensky vai a Bruxelas, Bélgica, assinar igualmente um acordo bilateral de segurança com o chefe de governo belga, Alexander De Croo. Não foram transmitidas informações sobre o conteúdo do acordo, exceto que está relacionado com a segurança. Tal como como na capital portuguesa, estão previstas declarações do chefe de Estado ucraniano e de De Croo no final da assinatura.