80 anos de carreira de Eunice Muñoz. Estreou-se no D. Maria II e foi lá que quis voltar para se despedir, ao lado da neta e do bisneto

Cristina Vidal, ponto do D. Maria II há 31 anos, é amiga de anos de Eunice e foi uma das figuras que permaneceu sempre junto à atriz. “Hoje não vou eu fazer o ponto. Quero ver o espetáculo”, desabafou Cristina. Foi aliás com Cristina Vidal que Eunice passou a maior parte do tempo que antecedeu o espetáculo em sua homenagem. De mãos dadas iam vendo as flores que iam chegando trazidas pelos funcionários do teatro. Ao fundo do corredor, Tiago continuava a cantar o hino da Alegria em alemão ao filho.

“As portas abriram. O PM [primeiro-ministro] já chegou e tivemos de abrir as portas mais cedo”, gritou então, apesar de calmo, um dos funcionários do teatro. Tão depressa chegou como se foi embora mas não causou qualquer pânico. Eunice continuou de mãos dadas com a sua amiga, Lídia continuou a ser maquilhada e Tiago a cantar para o filho.

Minutos antes da entrada em palco Eunice, Lídia, Tiago, Cristina e Raquel juntaram-se ainda num dos camarins e Lídia amamentou o seu filho antes de entrar em palco. Durante esse tempo, nada fez Eunice tirar o olhar daquele cenário. Em pé, colada à neta, com a mão esquerda sob o ombro direito de Lídia, via o seu bisneto de perto, manteve também um sorriso constante no rosto.

“É o grande amor da nossa vida, não é avó?!”. “É, sim”, respondeu Eunice com a voz calma, olhos nos olhos com a neta ao mesmo tempo que lhe fazia uma festa na cabeça.