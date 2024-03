A "fisioterapia mental" do coro do Hospital de Magalhães Lemos

É sexta-feira, início da tarde. Passam poucos minutos das duas, é hora de preparar a sala ao fundo do corredor para o ensaio semanal do Grupo Coral do Hospital de Magalhães Lemos (HML), no Porto. Colocam-se cadeiras em filas, sobem-se estores, abrem-se janelas para entrar uma ligeira brisa. Faz sol de inverno lá fora, está um calor pouco habitual para a época. Os dois guitarristas estão virados para a plateia ligeiramente atrás do maestro. Três homens colocam-se lado a lado, à direita, com instrumentos de percussão construídos com materiais reciclados. Na primeira fila há três mulheres, mais três na segunda, quatro na terceira, três na quarta, dois homens na quinta, mais uns quantos nas seguintes. Tudo pronto para mais uma sessão.

Paulo Varela está numa das filas mais atrás, baixo na voz, alto em constituição física. “Cantar alivia o espírito, ajuda o nosso processo cognitivo, é uma espécie de fisioterapia mental”, diz. Tem 57 anos, mora sozinho no Porto, está no coro do HML desde o início, em 2010. Participou na primeira sessão, ficou até hoje e não pretende sair. “A música alegra o espírito. Por vezes, por causa da medicação, a imaginação pára um bocado e precisamos de a estimular.” De vez em quando canta sem gente por perto. “Tenho de treinar em casa.”

Os cantores têm as capas pretas abertas com as letras das canções em folhas plastificadas. O ensaio arranca no primeiro piso do Serviço de Reabilitação Psicossocial do HML, integrado na Unidade Local de Saúde de Santo António (que desde janeiro deste ano engloba o centro hospitalar universitário com o mesmo nome ). As portas estão abertas para o corredor por onde os sons se espalham durante hora e meia. Começa o aquecimento com vocalizações, entoações e pequenas coreografias de preparação. Mexe-se o corpo, ombros, braços, cabeças, dão-se voltinhas com a mão direita a abanar no ar.