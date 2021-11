A "miúda inteligente" de quem o Congresso gosta e o "casamento trampolim para uma carreira política": Qual o real peso de Meghan, a lobista?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chamada do número não identificado levantou suspeitas, mas não o suficiente para que a republicana Shelley Moore Capito a ignorasse. “Olá, senadora? Sou a Meghan, a duquesa de Sussex”, foi o que para sua surpresa ouviu do outro lado da linha telefónica enquanto conduzia. Alegadamente sem nada que o fizesse prever, a mulher do príncipe Harry ligava-lhe para defender o direito dos norte-americanos à licença parental numa altura em que o tema era (e é) tópico quente na política norte-americana. Capito (senadora pela Virgínia Ocidental) não foi a única a receber o telefonema — da lista fez também parte Susan Collins (do Maine) — tanto que o Politico escrevia nos primeiros dias do mês que uma “grande celebridade” estava a fazer lobby junto de figuras de ambos os partidos, conservadores e democratas. Tratava-se nem mais nem menos do que da ex-atriz, e a mulher que esteve no centro da última maior crise da casa real britânica, Meghan Markle.

Se dúvidas houvesse, a própria confirmou-o recentemente durante uma cimeira organizada pelo The New York Times, não sem antes explicar que, tal como no passado, também agora estava a defender aquilo que acredita ser certo. Mas ao invés de se limitar a escrever uma carta, como aconteceu quando, ainda em criança, criticou a campanha de um detergente exclusivamente voltada para a audiência feminina, Meghan pegou no telefone e simplesmente ligou “para ver se conseguia ajudar”. Para ela foi uma coisa muito “lógica” e “óbvia” de se fazer, embora as chamadas não tivessem sido “planeadas”. “Arranjo o número de telefone, ligo e tenho uma conversa.” É esperado que Meghan faça ainda mais chamadas do género.