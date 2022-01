A noite em que o PS absoluto esmagou todas as metas de um Bloco reduzido a mínimos

As perdas foram-se confirmando até só restarem cinco eleitos do Bloco, cinco dos 19 que tinha conseguido eleger em 2015 e 2019. Ao mesmo tempo, nas mesmas televisões que simpatizantes e militantes olhavam com apreensão, crescia a maioria do PS até se tornar absoluta. Com ela, e sem uma votação que forçasse o PS a olhar para os partidos à esquerda e a negociar, falhavam os outros dois objetivos: nem a maioria de esquerda era útil, nem o serão as reuniões no “dia seguinte” às eleições para as quais Catarina Martins convidou Costa durante toda a campanha.

Numa noite que teria sido mais longa tivesse o Bloco conseguido lutar com mais afinco pela eleição dos últimos deputados, Catarina subiu ao púlpito pelas dez e meia da noite (no fuso horário das noites eleitorais, bastante cedo) e, aplaudida de forma efusiva pelos militantes e simpatizantes, admitiu as derrotas todas. Uma: “Cada racista no Parlamento é um deputado racista a mais”. Duas: “O PS terá maioria absoluta, ao que tudo indica”. E três: ler o segundo ponto outra vez, sem mais.

As razões, que o Bloco dissecará numa reunião da Comissão Política marcada para segunda-feira, também foram resumidas a partir do púlpito: o apelo ao voto útil do PS – ou, nas palavras de Catarina, “a chantagem ao país” – tramou a esquerda. E como é que o PS conseguiu ser tão eficaz? A resposta, sugeriu, está nas sondagens, as mesmas por que o PS mas também o Bloco se guiaram na campanha, adaptando o discurso, anunciando que a maioria absoluta era um fantasma que se tinha “esfumado” e “finado” (palavras de Catarina Martins) e acreditando que Rui Rio estaria perto de derrotar António Costa – e essa é uma reflexão que, disparou, “BE e comunicação social terão de fazer”.