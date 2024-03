A palavra de Sérgio no Coliseu

Dentro da sala de espectáculos do Coliseu, deparamo-nos com cinco grandes Sérgios, uma fotografia por cada década de carreira, dependurados por tiras no fundo do palco. À frente, em cima, em letras garrafais, feitas de néon vermelho, encontra-se a palavra “Sérgio”. Simplesmente “Sérgio”. É o Sérgio nome de autor a dar-nos as boas-vindas antes da entrada em palco do Sérgio homem. Os lugares são sentados, plateia incluída, e a sala encontra-se praticamente lotada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

São 21h41, as luzes apagam-se e entram os músicos, logo seguidos por Sérgio Godinho – calças pretas e camisa preta, de fora. Este será um concerto de mote político, um concerto cujo alinhamento se definirá pela linha mais ou menos visível da reivindicação, como o foram as canções de Sérgio de antes de 1974. A idade traz sageza e, com ela, leveza. O sentido de humor está inerente ao primeiro tema escolhido, O Rei do Zum-Zum, do álbum de 2006 Ligação Directa:

“Já que estou quase a ser famoso

Desta fama não me livro

Não quero só dar nas vistas

Nas capas coloridas das revistas”

Mas esta letra pode também referir-se à necessidade de ribalta de certas figuras políticas, quando canta:

“Eu quero entrar em grande

Na grande cidade

Não me vou deixar morrer

Antes da idade

Uma coisa é aparecer outra é celebridade”