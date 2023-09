Setembro é mês de recomeços para teatros e salas de espetáculo. Na temporada que agora se inicia há vozes novas na encenação, dramaturgia de criadores consagrados, reflexões sobre o mundo atual, revisitações a clássicos e datas históricas que se cristalizam em palco. Isso e muitas carreiras curtas para as quais se aconselha compra antecipada. Elencamos 20 espetáculos em todo o país para ver até ao final do ano.

“O Canto do Cisne”

A temporada do Teatro Nacional São João (TNSJ) arranca fora de portas, na Sala Estúdio Perpétuo, no Porto. Tudo para assinalar os 50 anos da Seiva Trupe, histórica companhia portuense (que recentemente esteve em risco de fechar portas na sequência da exclusão dos apoios do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes). Júlio Cardoso, 85 anos, fundador da Seiva Trupe, protagoniza esta encenação de Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, para a peça de Tchékhov. É um monólogo sobre a condição de ator, mas também sobre a velhice e a solidão. Estreou-se simbolicamente a 11 de setembro, dia em que a companhia foi oficialmente fundada.

