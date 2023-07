Seis despedidas de solteiro, um chef Michelin, mais de 400 convidados e 19 costureiros a trabalhar num vestido, dia e noite. Há muitas outras variáveis que compõem a equação que une a filha de Isabel Preysler, Tamara Falcó, 41 anos, a Iñigo Onieva, 34, mas, pelo menos para já, vamos focar-nos nestas. Este sábado, 8 de julho, a 6.ª marquesa de Grigñón casa-se com o ex-designer de automóveis e atual empresário da noite numa cerimónia religiosa no Palácio de El Rincón, em Toledo, propriedade herdada pela aristocrata depois da morte do pai, Carlos Falcó, em 2020.

À mesa daquele que, para a imprensa espanhola, é “o casamento do ano”, o repasto das quatro centenas de convidados está a cargo do chef basco Eneko Atxa, distinguido com 5 estrelas Michelin. Na cozinha, Atxa vai estar apoiado por 45 cozinheiros. Na sala, nos bares e um pouco por todo o palácio, 250 funcionários vão receber e servir os convidados — o que dá um rácio de praticamente três funcionários para cada quatro convidados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.