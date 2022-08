Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há mais de cinco anos, desde o momento em que o filho nasceu, no dia de Natal de 2016, num hospital de Barcelona e por cesariana, em vez de ser em casa, como sempre tinha desejado, que vivia em função do pequeno Bastian e não ia permitir que lho tirassem — isso Ana Patrícia Trindade Coelho já tinha deixado bem claro, e não apenas a Alejandro Riera Sardà, o pai da criança, de quem está separada desde 2019, mas também aos amigos mais íntimos.

“Há uns dois anos disse-me que se lhe tentassem tirar o Bastian ia fugir com ele. E eu disse-lhe várias vezes: ‘Se é para fugires, vens para cá, vais para casa da tua mãe e vamos à polícia pedir proteção’ ”, recorda uma amiga da portuguesa que na passada quinta-feira, 11 de agosto, foi detida com o filho no Algarve, depois de mais de três meses em fuga. “Precipitou-se, foi a pior coisa que ela fez. Estava desesperada.”

Fala ao Observador numa pastelaria de Setúbal, cidade onde Ana Patrícia nasceu há 39 anos, e sob a condição de manter o anonimato. Vai olhando a espaços por cima do ombro, para se certificar de que ninguém está a ouvir, diz que tem a certeza de que teve o telemóvel sob escuta durante os meses em que a amiga foi procurada, não apenas pelas polícias de Espanha e Portugal, mas também por uma equipa de detetives privados que o pai de Bastian contratou — e com quem sempre se recusou a colaborar.

