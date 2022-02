Acusações de xenofobia, alianças improváveis e política feita a beber minis. A história improvável de (mais) um vereador que o Chega perdeu

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

– O doce da casa leva o quê?

– O doce da casa é a oitava maravilha do mundo! Logo depois dos brasileiros.

Quem pergunta é um cliente do Esportes Bar de Sesimbra, um espaço modesto, com o menu de almoço a 8,50 euros impresso e exposto na parede, mas claramente concorrido. Quem responde é o sócio-gerente, que se desloca com habilidade pelos corredores pequenos e chama os clientes para saber se querem café pelo nome ou por alguma alcunha alternativa: “Quer cafezinho, bonitinho?”. Vai servindo com destreza as lulas e o frango do dia, mas falta pouco tempo para se ir embora: daí a uns minutos tem de vestir o fato de vereador e sentar-se na reunião da Câmara Municipal, onde é responsável pelo pelouro da Proteção Civil.

Os últimos anos da vida de Márcio de Souza, agora vereador independente – eleito pelo Chega – com um pelouro atribuído pelo PCP, contam-se assim: aterrou em Sesimbra, depois de uma passagem por vários países europeus, para fugir ao PT de Lula da Silva. Foi lá no Brasil que nasceu, sendo agora luso-brasileiro, casado com uma portuguesa. Trabalhou em restauração, hotéis de luxo, serviu Pedro Passos Coelho — “uma pessoa que ouve primeiro e fala depois, isso é dos sábios” – no Solar dos Presuntos e passou pelo exército brasileiro, onde era “militar atirador”, o que lhe trouxe uma admiração acrescida por Jair Bolsonaro. Depois, abriu este espaço na vila piscatória de Sesimbra e atirou-se ao desafio da política local – onde chegou com a bandeira do Chega na mão e está agora sem partido, mas debaixo de críticas duras de André Ventura.