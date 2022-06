Ambiente. Guerra na Ucrânia está a matar golfinhos no Mar Negro e consequências podem chegar ao Mediterrâneo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao largo da cidade de Sebastopol, na costa da Crimeia banhada pelo Mar Negro, as forças militares da Rússia dispararam a 22 de março uma salva de oito mísseis de cruzeiro 3M-14 Kalibr, lançados a partir de um navio da classe Buyan para noroeste, em direção ao centro da Ucrânia. O momento foi captado em vídeos, que mostram os projéteis com uma cauda incandescente a atravessar o céu sobre as ondas picadas do mar, deixando para trás um rasto de fumo no céu ao pôr do sol.

Muito antes de colidirem contra território ucraniano — projéteis como estes estão a atingir cidades como Kharkiv para destruir edifícios governamentais —, os mísseis começaram a fazer vítimas nas profundezas do mar. As ondas sonoras do estoiro produzido aquando do lançamento e, depois, os silvos que emitem ao longo da viagem espalham-se em todas as direções e propagam-se mar adentro. Em meios líquidos, propagam-se até mais rapidamente — três a quatro vezes mais do que no ar. E isso está a ter consequências para a vida marinha.

As evidências de que a guerra na Ucrânia está a fazer vítimas também na vida animal já deram à costa a mais de 400 quilómetros do porto de Sebastopol. Quatro dias depois daquele lançamento, a Fundação Turca de Investigação Marinha, sediada em Istambul, avisava que tinha detetado um “aumento incomum” de golfinhos-comuns-de-bico-curto mortos cujos cadáveres acabavam encalhados nas praias na costa ocidental da Turquia, voltadas para o Mar Negro. O fenómeno começou a observar-se ao longo do mês anterior — o que coincide com os primeiros dias de conflito armado na Ucrânia.