António Marcos: o "bom campeão" de boxe que vive para a marrabenta

Aceitou para se defender?

Para me defender. Ele deu-me algumas dicas, depois levou-me para o campo de Lourenço Marques. Depois descobri o Clube Desportivo da Malhangalene, que era o clube de pugilismo central. Entrei lá e sofri muito, mas acabei sendo bom: primeiro fui campeão de sala, depois mascote do ringue (porque era o mais novo), e acabei pugilista a sério, primeiro campeão de Lourenço Marques e depois, em 1980 fui campeão de Moçambique. E terminei aí, com o cinturão e tudo, para poder dizer que nunca me ganharam! Nunca beijei o tapete, em 47 combates nunca perdi e nunca empatei. Joguei com zambianos, sul-africanos, gente do Malawi, da Suazilândia, do Zimbabwe. Fui um bom campeão.

Entretanto, nos anos 80 já não era empregado doméstico. Tinha tirado o curso de escultura, fui escultor, fui marceneiro, trabalhei nas estufas, etc. Em 1990 tirei o curso de fabricante de calçado. Depois o curso de pintura, fui decorador, fui desenhador e cortador de vestuário, em 2000 fui para a Etiópia tirar o curso de tecelagem, fabricar linha para tecido para fazer roupa, fui mecânico de automóveis… tenho muitas artes.

Mas continuou sempre com a música, mesmo não sendo a sua única ocupação?

Sim, sempre com a música, sempre com a guitarra às costas. Agora estou só na música, há mais ou menos 20 anos. Comecei a gravar em 1970, gravei o meu primeiro disco de vinil com quatro pessoas, um extended play. O vinil é importante, é bonito, foi o que me fez músico. Toquei em vários sítios, vários clubes em muitas províncias, em África e também na Europa. Em 2000, passei por aqui pela primeira vez para ir para a Suíça, e passei três meses a dar concertos na Europa. Toquei na Suíça, Inglaterra, Polónia, Alemanha, Áustria, toquei em Vaduz [capital do Liechenstein], fui para Itália… até para fora da Europa, toquei na Austrália, e isto foi só em 2000. Até 2005, passei cinco, seis anos a “rodar” aqui, na Europa e fora de África.

Ainda não sei tocar. Ainda investigo a música para poder saber tocar. A música é o meu coração, faz parte da minha vida. Posso fazer aquelas artes todas que lhe falei, mas a minha escolha foi a música. É por isso que hoje estou aqui. Morrerei fazendo e aprendendo, como um cientista.

[DJ AD e António Marcos, “Buya Hi Tlanga”:]

É conhecido pelas suas luvas brancas, com as quais atua sempre. Porquê?

Tem graça. Para mim a música é um trabalho. E todos os trabalhadores têm uniformes, muitos deles têm de trabalhar com luvas. Para pegar no microfone e não o arranhar, para que amanhã venha outro e o microfone esteja em dia, uso luvas. A boina também, é o meu capacete, as botas também fazem parte do uniforme.

Voltando ao período em que vai para Maputo, quando está a fazer trabalhos e a dar os primeiros passos na música, como era o ambiente político? Em Portugal não temos muito contacto com esse período da história de Moçambique, a não ser pela questão da guerra…

Para gravar a música nesses tempos, tinha de passar pela Comissão de Censura. Queriam saber “o que é que tem aí, porque é que canta isto, o que é que tem de político”. Então a gente tinha de ter muita cautela. Na era do colonialismo tocávamos, mas evitando mexer muito com “o outro lado”, nem lá, nem cá. Em 1974 acontece a transição. E aí ouvi o que se dizia e parei, não gravei durante dois anos. Em 1976 voltei, já sabia o que diziam e recomecei a gravar. Mas foi preciso parar, porque senão podia cair no abismo. Mudar de uma política para outra é difícil, por isso eu preferi parar.

O que não parou foi a sua ligação com a marrabenta. O que tem esta música de especial?

A marrabenta… diria que à primeira vista parece só um ritmo ou um toque, mas não é bem assim. A marrabenta é uma base que atenua e penetra na cabeça de cada um. A marrabenta ensina. É uma música de moçambique que mistura tradição com ritmos vindos de fora. Nós conseguimos expressar, ou puxar a pessoa para que tenha uma aula sem ela saber. Depende das palavras que você vai cantar. A guitarra chama a atenção, a boca larga o que cada um quer falar ao coração. É uma música muito tocada nas festas, nos casamentos, mesmo em situações tristes é tocada, porque atenua a tristeza. Não é uma música agressiva, é uma música alegre.

A marrabenta ainda não foi muito explorada. Não é como outras músicas, ainda tem “resina”. É espontânea — já tocámos em vários pontos do mundo e quando toco uso pauta. Mas quando oiço o outro a tocar, é como voltar à altura em que aprendíamos sem pauta, só escutando os ritmos. Foi graças à marrabenta que me tornei trovador. Mas casado, com filhos e netos!

O nome “marrabenta” tem uma ligação com a palavra portuguessa “rebentar”. Porquê?

Sim. Antigamente dizia-se que tinha sido um velho, o “arrebenta fios”, os fios da viola, que tinha criado a marrabenta. Não sei se é verdade que rebentava fios, mas vem daí. Chamava-se Francisco Mahecuane e é alguém que já não está connosco em vida, morreu com 89 anos. Eu tinha 8 ou 9 quando ouvi falar do “arrebenta fios”. Fiquei com essa história até hoje.