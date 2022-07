Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pouco depois das 12 horas começava a lavrar o incêndio em Palmela. Ricardo, casado com uma enfermeira saída de um turno da noite, nem se apercebeu de que o fogo estava mesmo a chegar à sua porta. “Estou habituado a estar em silêncio, é a única forma que ela tem de descansar.” Ali ao lado, onde o avô Manuel vive, as chamas já tinham saltado o Vale dos Barris e em menos de nada teimavam em entrar no quintal onde tem as árvores de frutos e os legumes que cultiva. Do outro lado da serra, Luísa não acreditava que o incêndio sequer pudesse ali chegar.

Só quando à hora de almoço o incêndio em Palmela abre os telejornais é que Ricardo percebeu que as chamas estavam, literalmente, do outro lado da estrada. Com o acesso das escadas até casa do avô Manuel cortado, só lhe restava a hipótese de saltar os muros dos vizinhos para encontrar aquilo que tinha como certo. No quintal de casa, o avô Manuel agarrava-se à mangueira para tentar salvar tudo o que podia.

