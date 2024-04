"Arrependido? Não. Sou muito convicto, obstinado. Sei que este é o caminho e confio que serei eleito": entrevista a André Villas-Boas

Há pouco mais de dez anos, já depois de passar com sucesso pelo comando técnico do FC Porto, André Villas-Boas não era propriamente um adepto de entrevistas. Tinha dado uma ao jornal O Jogo na Académica, concedeu mais tarde outra englobada no 40.º aniversário do Expresso quando estava no Chelsea, pouco mais do que isso. Agora, passada uma década, tudo mudou. A carreira, os objetivos, as perspetivas, o “sentido de missão”. O antigo treinador não gosta nem mais nem menos de falar do que antigamente, com a diferença de que agora ocupa um papel diferente. Após recusar alguns convites na sequência da saída do Marselha, em aventuras que o poderiam ter levado pela primeira vez à América do Sul ou de regresso à Ásia, decidiu fechar a porta à carreira de técnico em 2021. Foi um adeus aos bancos, foi apenas um até já ao futebol.

Quando passou pela Web Summit pela primeira vez, Villas-Boas, uma das caras mais vezes vista no palco do SportsTrade desde que o evento se mudou para Lisboa, deixou sempre a ideia de que continuava demasiado ligado ao jogo mesmo não estando no ativo. Não estava no relvado, estava noutras áreas. Durante dois anos, o antigo técnico montou uma tática que tinha mais do que 11 jogadores, que era exigente nos “treinos”, que tinha muito pelo meio. Quando a 17 de janeiro apresentou de forma oficial a candidatura perante uma sala cheia da Alfândega do Porto, Villas-Boas, sócio desde 1987, mostrou que não quer apenas desafiar aquilo que foram mais de quatro décadas de Pinto da Costa na liderança do clube – quer ganhar a Pinto da Costa.

Ao longo do dia que passou com o Observador, em vésperas da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (a reportagem com o candidato estará disponível no início da semana), o antigo treinador explicou o que difere dos restantes atos eleitorais: pela primeira vez existe uma verdadeira alternativa no universo azul e branco ao “presidente dos presidentes”. Admitindo que é essa perceção transversal que tornou quase diárias as associações da lista B a figuras como Joaquim Oliveira pelos direitos televisivos ou Antero Henrique – que já antes desmentiu que tivesse alguma ligação à sua campanha –, Villas-Boas refere em entrevista que não se arrependeu da aposta mesmo na fase de maior número de ameaças, tentativas de coação e agressões ao seu zelador e explica aquilo que foi preparando ao longo do tempo em áreas como finanças, o futebol, ligação aos sócios e modalidades, deixando a parte final para responder à pergunta de todas as perguntas nestas eleições: como mostrar gratidão pelo legado de 40 anos sem expressar esse sentimento no boletim de voto?