Da vila paquistanesa de Jangri, na região montanhosa de Battagram, até à localidade de Batangi o caminho é longo para as crianças que frequentam a escola local. São, para ser exato, cerca de duas horas a caminhar por um terreno irregular, um tempo de viagem que se reduz a uns meros quatro minutos a bordo de um sistema teleférico construído por um mecânico da região. Na manhã desta terça-feira, a bordo da cabine já tinham seguido vários passageiros em quatro viagens que decorreram em segurança até à escola e nada fazia prever que a quinta seria diferente. Mas por volta das 7h da manhã (3h em Portugal) um de dois cabos do teleférico que liga as duas comunidades acabou por se partir, obrigando as autoridades a iniciar uma complexa operação de resgate para salvar os oito passageiros, entre os quais sete crianças e um jovem de 20 anos, que ficaram presos a 274 metros de altura.

O resgate, que envolveu vários helicópteros da Força Aérea Paquistanesa, prolongou-se durante todo o dia. Um a um os passageiros, com idades entre os dez e os vinte anos foram sendo retirados e em praticamente 15 horas todos se encontravam em segurança, segundo confirmou o ministro do Interior paquistanês, citado pela BBC.

O resgate foi um caso de sucesso, mas esta não é primeira vez que um acidente do género acontece no Paquistão — onde o uso de teleféricos para deslocações entre regiões é comum — e nem todos tiveram o mesmo desfecho. Em 2017, por exemplo, pelo menos 12 pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um teleférico ter caído numa ravina no distrito de Murree, em Punjab. Devido às rajadas de vento, acabou por cair 121 metros no desfiladeiro quando estava a transportar pessoas entre as vilas de Tret e Dannah.

