Anya só se lembrava dos primeiros três dígitos do número de telefone da mãe. Os restantes seis estão apontados num bloco de notas que deixou para trás quando, na primavera passada, fugiu de Mariupol em direção a Zaporíjia para fugir das investidas russas.

Em outubro do ano passado, em entrevista ao The New York Times, revelou que não tem como contactar a mãe: está agora em Moscovo, a quase 1.200 quilómetros da terra natal, no seio de uma família que a adotou: “Eu não queria ir, mas ninguém me perguntou nada”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.