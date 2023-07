“Deixe-me falar.” “Está muito nervoso.” “Por favor, acalme-se.” O tom do frente-a-frente entre o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o candidato do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, foi agreste. Em vez de defenderem os programa eleitorais, os dois líderes despenderam grande parte do debate a trocar múltiplas acusações sobre os seus parceiros de coligação. O socialista atacou o adversário com o VOX, uma força política que definiu como “machista”, enquanto o popular lembrou a aliança do PSOE com partidos independentistas.

Os cálculos políticos e a formação de coligações foi um dos pontos mais quentes do debate, mas Alberto Núñez Feijóo surpreendeu quando, a meio do frente-a-frente, assinou em direto um acordo em que garante abster-se na investidura do governo socialista se o PSOE vencer as eleições. O líder popular desafiou o rival a fazer o mesmo: ou seja, se o PP obtiver mais votos no próximo dia 23 de julho, que Sanchez permita que o PP governe. Visivelmente confuso, Pedro Sánchez nunca deu uma resposta concreta ao repto do adversário — e isso contribuiu para a derrota do chefe do governo espanhol neste debate, que tinha uma oportunidade para cimentar a remontada eleitoral que já se vislumbrava nas sondagens.

A entrada com o pé esquerdo de Sánchez

