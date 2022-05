Ataques terroristas, assaltos com reféns e segurança em países em guerra. As histórias dos "cirurgiões" da PSP

O ataque em Lisboa aconteceu na sequência de outros noutros países, levados a acabo por grupos anti-Turquia e pró-independência da Arménia. Era uma altura quente, com vários grupos terroristas identificados no mundo inteiro. Pouco mais de dez anos antes, tinha sido a organização terrorista palestiniana “Setembro Negro” a deixar um rasto de sangue nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, ao tomar como reféns 11 membros da comitiva israelita, que acabariam mortos numa intervenção policial que correu mal. Seria este, aliás, o gatilho para começarem a ser criadas, em vários países, forças especiais no seio da polícia. Em Portugal, essa necessidade seria reconhecida em 1977, num decreto-lei que criava o Grupo de Operações Especiais (hoje integrado na Unidade Especial de Polícia da PSP), mas o primeiro curso com contributo dos militares britânicos do 22.º Regimento do Special Air Service (SAS) só acontecia em março de 1982, com 47 polícias a serem integrados nesta unidade.

40 anos e ainda não há mulheres no GOE

Quarenta anos depois, já foram feitos 15 cursos de operações especiais de acesso a esta unidade de elite, dos quais saíram 250 polícias. Apenas uma pequena percentagem do total de candidatos que tentaram entrar, como explicou ao Observador o subintendente Francisco Fonseca por ocasião do lançamento do livro “GOE 40 anos ao serviço de Portugal” — uma publicação repleta de fotografias que assinala o que esta unidade fez nas últimas quatro décadas e quais as suas valências.

“A média dos que chegam ao final do curso com aproveitamento anda nos 30%”, diz o adjunto do comandante do GOE, sem conseguir apontar o dedo a uma prova que seja a derradeira. Certo é que fobias a animais, às alturas ou ao sangue, por exemplo, são imediatamente eliminatórias. “As maiores dificuldades são a capacidade de resiliência. Temos um processo de seleção faseado em três partes: uma de cariz mais motivacional, outra para testar algumas fobias que os candidatos possam ter, e que são incompatíveis com a frequência do curso, e a apetência para os candidatos poderem trabalhar em equipa. Um elemento do GOE não vai a lado nenhum sozinho”.