Badiucao. “A diferença entre mim e o Banksy é que ele não está preocupado com a polícia de segurança nacional”

Ficou surpreendido com a decisão do museu de manter a exposição, tendo em conta as suas experiências anteriores? Acha que a Europa está preparada para este tipo de interferência?

Acho que é extraordinário que o governo e o museu defendam estes valores tão importantes, que apoiem a liberdade de expressão e defendam os artistas que escolheram. A Itália é um país com uma cultura tão rica e que aprecia tanto a arte, que o que o governo chinês tentou fazer ofende aqueles que amam arte. É por isso que sou tão protegido e apoiado pelo governo local (de Brescia), pelo museu e galeria. Acho que é assim que devemos tratar bullies como a China, seja na Europa ou em qualquer país que valoriza a democracia e a liberdade. Mas infelizmente é algo raro. De acordo com experiências passadas, mais instituições ou governos silenciam-se ou censuram-se, ou deixam de colaborar comigo, ao invés de celebrarem valores importantes.

O seu trabalho é muito marcado pela crítica ao regime chinês. Que peças poderiam ser problemáticas para o governo?

Qualquer expressão independente e livre vai ser vista como problemática ou controversa pelo governo chinês. As pessoas conhecem-me normalmente pelos cartoons políticos, porque a minha única plataforma costumava ser as redes sociais, era a única forma de mostrar o meu trabalho sem ser censurado. Mas tenho muitos outros trabalhos, incluindo pinturas, instalações, arte performativa, vídeo-arte, que implicam espaços próprios para expor. Acho ingénuo dizer que há arte política e não política. Os seres humanos são animais sociais e todo o trabalho do ser humano é político, independentemente de o querermos reconhecer ou não. Nesse sentido, o meu não é diferente do de toda a gente. A única diferença é que eu nasci na China e sou inspirado pelas tragédias e lutas individuais da vida diária na China. O meu trabalho evoca essas questões. Mas na China, como a liberdade de expressão não é permitida, tudo o que venha do espaço criativo é visto como uma ameaça, mesmo estando eu a produzir arte normal.