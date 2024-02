Beiras e Serra da Estrela: faça chuva ou sol, um destino sem igual

Faça-se depois à estrada até à Covilhã. Aventure-se pela sua zona história – um verdadeiro museu ao ar livre, com várias intervenções de arte urbana espalhadas por toda a sua extensão. Se é apreciador deste tipo de arte, ou um mero curioso, atreva-se a conhecer a Rota de Arte Urbana, uma homenagem ao passado da localidade, enquanto um dos mais importantes centros de produção de Lanifícios do país.

Depois da arte, vem a história. Conheça Sortelha, Aldeia Histórica, uma das mais antigas vilas portuguesas. As ruas e vielas, enclausuradas por um anel defensivo e vigiadas por um Castelo do século XIII, vão permitir-lhe viajar até ao século passado. Já em Belmonte, a Torre Romana de Centum Cellas promete fazer as delícias dos mais interessados. Sabia que as suas ruínas têm despertado várias atenções, dando aso às mais diversas teorias e lendas, como o facto de se dizer que este ponto de paragem foi, outrora, uma prisão com cem celas? Nada como ver para crer!

Este roteiro está a chegar ao fim, mas não sem antes se deixar conquistar pela natureza da Guarda no seu estado mais puro. Percorra os Passadiços do Mondego e deixe-se conquistar pelos seus cerca de 12 quilómetros pelas margens do rio. O caminho começa junto à Barragem do Caldeirão e prolonga-se por Pêro Soares, Mizarela, Vila Soeiro, Trinta e Videmonte. Ar mais puro do que este será difícil de encontrar – e paisagens mais bonitas também!