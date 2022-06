Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há semanas, ainda fazia frio e chovia. Nos últimos dias, já faz calor e em Severodonetsk não cai um pingo de chuva. Mas as bombas, essas, não param de cair do céu. Tem sido assim desde 28 de fevereiro, quando começaram os ataques a esta cidade de Lugansk, no Donbass, leste da Ucrânia. Os habitantes foram migrando para as caves e abrigos subterrâneos, passando a viver debaixo de terra. Com a Rússia a concentrar todos os seus esforços na região ao longo das últimas semanas, a maioria foi abandonando a cidade, à medida que a chuva de artilharia se foi intensificando. Em tempos eram cerca de 100 mil; agora não serão mais de 10 mil as pessoas que ainda aqui vivem. E as bombas continuam a cair, a todas as horas.

Já praticamente não há jornalistas internacionais em Severodonetsk e os relatos sobre a situação dos que ainda ali sobrevivem são na maioria das vezes dados por Sergiy Haidai, o governador regional de Lugansk, que todas as noites muda de abrigo. Foi o próprio que o confessou, numa entrevista dada à jornalista do El País que estava na cidade próxima de Bakhmut, ainda na segunda metade de maio. À altura, Haidai contou que chegou a ser abordado pelos russos para trocar de lado e colaborar com a “nova administração” da cidade quando esta fosse finalmente tomada. Recusou, garante.

