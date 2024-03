A mudança pode ser motivo de celebração. Mais horas de sol podem levar a mais lazer fora de casa, no final de um dia de trabalho ou de um dia de escola. É mais um lembrete de que vale a pena sair da rotina com programas didáticos e divertidos. O Quake — Museu do Terramoto de Lisboa dá uma ajuda. O Pack Depois da Escola tem um preço especial para adultos com crianças que visitem este museu interativo entre as 16h e as 18h dos dias úteis, durante o período escolar.

Na Rua do Cais da Alfândega Velha, em Lisboa e bem perto do Tejo, a entrada no Quake — Museu do Terramoto de Lisboa é uma viagem ao ano de 1755, ao que era Lisboa antes do grande terramoto e ao momento em que o chão tremeu por nove longos minutos. Para que os visitantes façam esta viagem não basta um museu tradicional. Inaugurado em 2022, este é um centro interpretativo onde os sentidos da visão, audição, tato e olfato são despertados por diferentes simuladores, video mapping e várias estações interativas. Com um trabalho de pesquisa aprofundado e reconstituições históricas rigorosas, os visitantes deste museu sentem-se a viver o acontecimento de que toda a Europa falou.

19 fotos

Numa hora e meia de visita, percorrem-se algumas ruelas apertadas daquela arquitetura medieval e encontram-se personagens da Lisboa cosmopolita do século XVIII. Numa das salas, simula-se um tsunami e numa outra, os viajantes no tempo sentam-se numa das 200 igrejas lisboetas de então para experienciar o terramoto e incêndio. Estariam numa missa semelhante a esta milhares de lisboetas, já que a cidade era conhecida por ser devota e essa era a manhã do Dia de Todos os Santos: 1 de novembro de 1755.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas nem só de reconstituições históricas se faz este museu. Este é também um lugar de ciência que passa conhecimento sobre os fenómenos naturais que são os terramotos e os tsunamis. Através de estações interativas, há um contacto com a ciência da época e a de hoje, na compreensão e preparação para estes eventos geológicos. Um outro simulador ajuda ainda a comparar outros terramotos de grande impacto em todo o mundo com aquele que aconteceu na capital portuguesa em 1755 e que tanto foi estudado na época.

Toda a informação histórica, cultural e científica do Quake foi organizada e trabalhada para proporcionar um momento de entretenimento e de descoberta. No entanto, o resultado vai além: os visitantes saem mais informados e podem ajudar a construir uma sociedade preparada para estes fenómenos naturais.

Para que essa educação comece de pequenos, adultos com crianças podem agora visitar o museu com um preço mais acessível. Com a mudança da hora, mais sol e melhor tempo para aproveitar, o Pack Depois da Escola tem o preço de 15 euros por pessoa para um adulto com duas a quatro crianças e está disponível todos os dias úteis, das 16h às 18h, durante o período letivo. A hora muda, mas a necessidade de conhecer a história e preparar-se para o futuro permanece.