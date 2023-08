Com “uma horta e uma varanda de cada vez”: assim se têm feito as Hortas Lx

Com a ajuda de amigos, irmãos, familiares e a própria comunidade, o objetivo era tornar esta casa sustentável, com economia circular: “fomos criando hortas, galinhas, desenhei todo o espaço para que pudesse fazer captação de água da chuva… e comecei a perceber que aquilo fazia um grande sentido e que podia passar todas essas ferramentas às pessoas para que toda a gente pudesse cultivar o seu próprio alimento e ser sustentável no meio da cidade. Isto começou muito com uma grande missão de querer deixar um impacto positivo nas pessoas e no planeta e as Hortas Lx transformaram-se num negócio. Cresceu de uma forma muito orgânica e foi de forma a dar resposta às pessoas, porque as pessoas queriam começar a cultivar em casa e queriam ajuda e apoio. No fundo, as Hortas Lx nasceram com o objetivo de passar essas ferramentas e de mostrar que é possível cultivar alimento nas varandas, nos telhados e, depois, em resposta às necessidades das pessoas, começou a tornar-se num negócio”, conta André.