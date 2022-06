Como prevenir a infeção por VIH?

“À custa dos avanços significativos que tivemos na terapia antiretrovírica, o risco de transmissão é zero”, afirma Fernando Maltez. O acompanhamento de grávidas e parturientes seropositivas é feito de perto. Através da terapia antiretrovírica, o objetivo é atingir a carga viral suprimida – quando o vírus deixa de ser transmissível – até às 34/35 semanas de gestação, evitando a utilização de antirretrovirais durante o parto ou no recém-nascido (como chegou a ser feito aquando da descoberta da primeira terapia antirretroviral), e evitando a cesariana.

A transmissão horizontal refere-se, essencialmente, à exposição a sangue infetado, ou a outros fluídos corporais potencialmente infetantes, como o esperma.

“A exposição ao sangue por via percutânea, ou seja, a picada acidental, está muito bem documentada nos profissionais de saúde”, explica Fernando Maltez. Esta picada acidental pode ter muita variáveis – uma agulha sólida ou oca, um corte mais ou menos profundo – que, obviamente, tornam a probabilidade de contração do vírus também variável, no entanto, é um risco relativamente baixo. “De um modo global, esta probabilidade de transmissão situa-se nos 0,3% ou 0,4% numa picada acidental”, afirma Fernando Maltez, “É uma probabilidade infinitamente menor à de adquirir, por exemplo, o vírus da Hepatite B, que seria uma probabilidade de 30-40%”.

A transmissão através de transfusões de sangue está também bem documentada, e até mesmo na cultura popular, graças a celebridades como o tenista Arthur Ashe, ou o escritor e filósofo Isaac Asimov, que contraíram o vírus desta forma. No entanto, isto aconteceu numa altura em que os protocolos de testagem das dádivas de sangue para rastreio do VIH ainda não tinham sido articuladas. A instituição, em 1985, do rastreio sistemático de VIH nos dadores de sangue, e a exclusão dos dadores pertencentes a grupos considerados de risco, fez com que a transmissão por transfusão de sangue passasse praticamente para zero. “Pode-se dizer, com muita segurança, que o risco de se apanhar uma infeção por VIH, em Portugal, através de uma transfusão de sangue é zero” afirma Fernando Maltez.

“Já a transmissão através da partilha de seringas e agulhas, não é um mito, continua a existir”, reflete o médico. Foi, de facto, este um dos principais motivos de transmissão do vírus do VIH durante os anos 90 em Portugal, numa altura onde o consumo de heroína tomava conta das ruas portuguesas. Como sabemos, a ação política na altura – de descriminalização do uso de drogas, e dos programas de troca de seringas – teve como resultado uma descida dos casos de transmissão por VIH e também de uso de drogas.