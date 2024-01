As declarações de Rui Barreto, líder do CDS/Madeira e parceiro de coligação de Miguel Albuquerque, causaram alguma estranheza. Já depois de o ainda presidente do Governo Regional da Madeira ter recebido a garantia de que o PAN estava disposto a segurá-lo até à aprovação do Orçamento regional, o democrata-cristão apareceu em público para retirar o tapete a Albuquerque, dizendo que o social-democrata não tinha condições para aguentar nem mais um dia no cargo. Alberto João Jardim chamou-lhe o “beijo de Judas”, mas, na verdade, PSD e CDS estão articulados e empenhados num grande objetivo: condicionar Marcelo Rebelo de Sousa e impedir que o Presidente da República dissolva a Assembleia Regional da Madeira no final de março.

A estratégia faz-se a vários tempos. Na Madeira, é já para todos evidente que Marcelo Rebelo de Sousa quer mesmo dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Ora, a renúncia de Miguel Albuquerque tornaria mais difíceis as contas de Belém. Em primeiro lugar, seria dada posse a um novo executivo, a Madeira teria de discutir um novo Orçamento e, daqui dois meses, existindo uma maioria estável na Assembleia Regional a suportar um governo de cara lavada — já sem Albuquerque –, seria politicamente difícil sustentar a convocação de eleições antecipadas.

Foi com este quadro mental que Miguel Albuquerque enfrentou a reunião com Ireneu Barreto, representante da República e extensão de Marcelo Rebelo de Sousa para a Região Autónoma da Madeira. O ainda presidente do Governo Regional levava um nome para o substituir, mas a conversa, apurou o Observador, nem sequer chegou a esse ponto: Ireneu Barreto disse que não aceitava para já a renúncia e que era importante o PSD-Madeira dar garantias de que era possível salvar o Orçamento madeirense, mantendo-o provisoriamente no cargo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.