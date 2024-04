"Cowboy Carter" e o duelo de Beyoncé

Não é exato que seja esse o objetivo de Beyoncé: Ameriican Requiem abre com coro gospel, tem uma cítara (?) e guitarra acústica e soa mais a Beatles na fase indiana do que a country; Beyoncé canta “If this ain’t country / tell me what is (…) They don’t know how hard I had to fight for this / when I sing my song”, e é quase caricato que uma das mulheres mais poderosas do planeta se queixe da dificuldade que tem em “sing my song”, como se houvesse uma conspiração contra ela (isto é cultura hip-hop, que não rima com a country, por natureza uma cultura dos pobres).

Os Beatles surgem a seguir, numa versão de Blackbird (guitarra acústica, um beat, coros), particularmente aborrecida e cuja inclusão não se entende muito bem; à terceira canção (16 Carriages) surge uma slide guitar, mas na maior parte do tempo a canção reduz-se à voz de Bey; em Texas Hold’em há um banjo e uma progressão em tom country – em fundo há muitos coros gospel, e é de longe dos melhores acidentes do disco (o assobio à saída do refrão, dobrado com violino, é perfeito).

Não consegui ainda decidir se os apontamentos típicos de country (slide-guitar, violino, certas progressões) estão lá porque eram considerados essenciais para a canção ou se a canção já existia e foram lá colocados como adornos, para provar que isto é, de alguma forma, country; Daughter tem uma guitarrinha que se podia ouvir numa banda-sonora de um filme de John Ford, mas é tudo demasiado seguro de si para o sofrimento abissal da country; II Most Wanted (com Miley Cyrus) é bonitinha, tem ali uma slide-guitar, mas é tão chata como uma versão de More Than Words criada por IA; Levii’s Jeans (com Post Malone) volta a ter uns elementos de country, mas soa a uma canção r’n’b transformada em country; Ya Ya usa um sample de These Boots Were Made for Walking – é uma ótima canção, não tem nada de country, usa a melodia original em demasia mas é uma bela canção pop; Tyrant tem lá o violino, mas acaba por ser quase r’n’b puro.