O relatório da Comissão Independente não é um mero repositório de testemunhos pessoais. Para lá de cada experiência traumática, relatada por cada uma das 512 vítimas (ou familiares de vítimas), a que os membros da comissão deram validada, há um trabalho de análise estatística que se traduz num retrato — parcial, claro, porque as vítimas que falaram não serão todas as vítimas da Igreja — do problema dos abusos em Portugal.

Por entre os milhares de dados que a Comissão extraiu dos testemunhos constrói-se uma ideia mais concreta de onde — por todo o país, na verdade — e de que forma ocorreram os abusos de menores em Portugal nas últimas sete décadas (em rigor, o universo temporal vai além do ano 1950, uma vez que alguns relatos dão conta de situações vividas ainda antes desse marco temporal que servia de baliza ao trabalho da Comissão).

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

