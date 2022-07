Curiosidade: o ativo mais valioso das organizações

Mas será que as empresas portuguesas estão realmente a mudar a forma como olham para a curiosidade dos seus colaboradores? Esta foi a pergunta de partida lançada por Paulo Ferreira, da Rádio Observador, a quem coube a tarefa de moderar a conversa. Começando logo por admitir que a sua resposta poderia ser polémica, Nuno Fórneas entende que este tema “não está a ser tratado de uma forma diferente pelas empresas”. Nas suas palavras, “o perfil do colaborador típico alterou-se muito”. “Precisamos de colaboradores com uma atitude diferente, muito mais desafiante, com muito mais valor acrescentado. E é essa curiosidade que procuramos nas pessoas e isso é uma coisa que não me parece que, à data de hoje, esteja a ser feito de forma suficientemente estruturada”, afirmou o CIO do Banco CTT.

Empresas devem criar condições

José Ferrari Careto concorda que há ainda um caminho cultural a percorrer no que diz respeito ao reconhecimento da importância da curiosidade, sobretudo no caso das “empresas que estão em grande transformação”. “É preciso criar ambiente e condições para que as pessoas possam questionar”, defendeu o responsável da E-Redes, considerando que “organizações que têm uma distância muito grande ao poder não criam condições para que as pessoas se sintam à vontade para questionar”. “Isto depois, por sua vez, impede a inovação”, explicou, justificando com o viés de confirmação, que está muito presente nas organizações, e segundo o qual há a tendência para “toda a gente pensar da mesma forma, agir de determinada forma e ninguém questionar”.

Por seu turno, Teresa Rosas admite que “as empresas todas reconhecem a importância [da curiosidade] e querem mudar”. Mas entre o querer e o conseguir vai uma grande distância, claro. Em jeito de partilha de boas práticas, a Head of IT da Fidelidade revelou alguns exemplos levados a cabo na organização onde trabalha, nomeadamente, o facto de a plataforma de e-learning e formação utilizada permitir que todos os conteúdos estejam disponíveis para a generalidade dos colaboradores, bastando-lhes interesse e curiosidade. Outra prática em vigor passa pela possibilidade de qualquer pessoa da empresa poder propor-se a passar dois dias noutra área da companhia, o que tem tido “resultados interessantíssimos”. A decorrer está ainda um outro programa, este destinado às pessoas que se juntam de novo à organização, que lhes permite passarem dez meses na empresa, percorrendo várias áreas, e depois receberem um livre-trânsito durante dois anos, com o qual podem ausentar-se – por exemplo, para irem fazer um mestrado ou trabalhar no estrangeiro – e depois regressar à empresa.