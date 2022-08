Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o 12.º artigo de uma série sobre a história da nomenclatura automóvel ao longo de 137 anos e três continentes. As partes anteriores podem ser lidas aqui:

General Motors

Enquanto Henry Ford pretendera, com o Model T, providenciar um automóvel “universal” que servisse para todos, o propósito de William Durant, o fundador da General Motors, em 1908, era inverso: desenvolver uma vasta gama de carros para todas as bolsas e finalidades (“one for very purse and purpose”).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.