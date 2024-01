“Prefiro ser realista do que otimista.” A frase denota o cansaço comum a muitos islandeses da pequena cidade de Grindavík depois da nova erupção vulcânica deste domingo, que fez com que lava destruísse três casas no seu caminho. “Não é realístico regressar. Não espero voltar a casa”, lamentou em declarações à imprensa nacional uma residente da localidade piscatória de cerca de 3.800 habitantes, determinada a começar a vida noutro lugar depois do que tem sido descrito como um “dia negro” para a Islândia, como se podia ler esta segunda-feira na primeira página do diário islandês Morgunbladid.

Para os residentes de Grindavík, a cerca de 40 quilómetros da capital islandesa, Reiquiavique, a erupção de domingo foram um novo golpe. Porque aconteceu de forma inesperada e apenas três semanas depois do último episódio vulcânico na região, a 18 de dezembro, que obrigou à evacuação da cidade e à transferência dos habitantes para zonas seguras. Pouco mais de uma centena tinha regressado, quando o novo evento, com origem na mesma falha vulcânica, motivou uma nova retirada, à pressa, durante a madrugada, obrigando a salvar também dezenas de animais. Muitos bens, contudo, tiveram de ficar para trás.

Depois do episódio de dezembro, que durou cerca de três dias, abriram-se agora duas novas fissuras perto de Grindavík. Apesar dos esforços para proteger a cidade (e uma central elétrica e uma geotérmica da região), tendo sido construído um muros de 8 metros de altura em redor para desviar a lava, tudo aconteceu de forma imprevisível. Apesar de se esperarem erupções, os locais não eram onde acabaram por acontecer.

