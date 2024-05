Direção Executiva trava há quase um ano nomeação de diretor clínico de vários hospitais de Lisboa. Fontes internas falam em "vingança"

Mas ágil é o que não tem sido o processo de nomeação do diretor clínico da ULS de São José. Onze meses depois do envio do nome do novo diretor clínico para a tutela (que o remeteu de seguida para a Direção Executiva), os oito hospitais de Lisboa — Curry Cabral, hospital Dona Estefânia, Hospital de Santa Marta, Hospital de Santo António dos Capuchos, Hospital de São José, Maternidade Alfredo da Costa, Hospital Júlio de Matos e Instituto de Oftalmologia Gama Pinto — continuam sem um responsável pela coordenação da atividade assistencial, numa situação sem paralelo com qualquer outra unidade hospitalar do SNS e que merece críticas da presidente da agora Unidade Local de Saúde de São José.

“É muito grave”. Presidente da ULS diz não compreender demora e fala em “sobrecarga”

“Esta situação é muito grave. Não compreendo qual é o objetivo de ter o maior centro hospitalar de Lisboa (com 10 mil funcionários) sem diretor clínico há quase um ano e apenas com quatro elementos no conselho de administração”, diz ao Observador Rosa Valente de Matos. A gestora hospitalar lembra que o Ministério da Saúde enviou, em junho de 2023, o nome proposto pelo então Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central para a Direção Executiva do SNS, para que esta entidade emitisse o habitual parecer.

No entanto, a entidade liderada por Fernando Araújo nunca transmitiu qualquer avaliação do nome ao Ministério da Saúde e portanto a nomeação não foi feita pela tutela. Em agosto, os poderes de nomeação foram delegados na Direção Executiva e a nomeação continua por se concretizar, até hoje — apesar das insistências do conselho de administração dos hospitais da região central de Lisboa.

“Fomos perguntando à Direção Executiva como estava o processo e se era necessário algo mais. Nunca obtivemos resposta“, lamenta Rosa Valente de Matos, sublinhando que, nos últimos meses, a Direção Executiva do SNS procedeu à nomeação de todos os gestores hospitalares (presidentes de conselhos de administração, vogais e diretores clínicos — grande parte deles reconduzidos na sequência da transformação de todos os centros hospitalares em Unidades Locais de Saúde) à exceção do diretor clínico proposto pelo CHULC.