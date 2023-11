Começa dia 30 de Novembro e estende-se até 12 de Dezembro a 28.ª edição da Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU. Como seria previsível, pouco ou nenhum progresso foi feito desde a COP27 em termos de limitação de emissões de gases de efeito de estufa; por outro lado, no mesmo período, multiplicaram-se os sinais de que as alterações climáticas são reais e talvez se desenrolem mais rapidamente do que previsto. O local escolhido para a COP28 – o Dubai – dir-se-ia uma piada de mau gosto, mas, atendendo à real natureza e intuito das Conferências sobre Alterações Climáticas da ONU, acaba por ser muito apropriado: não há melhor cenário para mais um acto desta interminável farsa sobre a crise climática do que a Disneylândia do novo-riquismo e do consumismo infrene.

Muitos dos temas tratados no presente artigo e no que o irá complementar já foram abordados em textos publicados quando da realização das duas COPs anteriores, pelo que se sugere a sua leitura.

A pretexto da COP26:

