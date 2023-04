História

Quem disse que o brioche não casa com sobremesa? Fica, para já, a dúvida no ar, com a promessa de retomarmos mais à frente este curto preâmbulo. Rumemos, agora, ao início.

Era uma estreia esperada: “Lisboa… Aí vou eu!”. Foi em dezembro que Vitor Matos anunciou que estaria para chegar à capital um projeto “de assinatura e partilha”, há tanto “ambicionado” e inserido num hotel de cinco estrelas. “Nunca é uma fácil decisão, pois a distância pesa sempre”, escreveu no Instagram o chef distinguido com uma estrela Michelin, no Antiqvvm, no Porto.

