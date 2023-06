Armas nucleares nas mãos dos líderes do regime russo, armas nucleares nas mãos de uns mercenários que exigiam a demissão do ministro da Defesa. Este cenário esteve longe de acontecer no passado sábado, mas não foi colocado de parte nas discussões que os líderes do Ocidente mantiveram entre si naquele dia. Inclusive, persiste o rumor — nunca confirmado por fontes independentes — de que os soldados do grupo Wagner conseguiram chegar a um armazém em Voronezh, onde estão guardadas ogivas nucleares.

Entre as autoridades russas, existia o receio de que os mercenários pudessem chegar às ogivas nucleares. O ex-Presidente e atual vice-líder do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, deixou até um alerta nas redes sociais às primeiras horas da manhã de sábado. O mundo estaria “perto da destruição” se os “bandidos” pertencentes ao grupo Wagner passassem a controlar o armamento nuclear. “Na história da raça humana, nunca houve uma situação em que o maior arsenal de armas nucleares tenha sido controlado por bandidos. Obviamente, tal crise não se limitará a um só país. O mundo estará à beira da aniquilação”, lembrou o aliado de Vladimir Putin.

A situação não atingiu essas proporções. Após um acordo com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, terminou com a rebelião. Apesar de os riscos de uma catástrofe nuclear terem diminuído em 24 horas, ficaram várias perguntas no ar: o que acontece ao arsenal nuclear da Rússia — o maior do mundo — se começar uma verdadeira guerra civil, algo que, na ótica do Presidente russo, esteve prestes a irromper? Quem passa a controlar as armas? Poderão ser usadas entre duas fações distintas?

