So, we meet again, camarada leitor. Os resistentes, aqueles que, ano após ano, se apresentam ao serviço para a maratona dos prémios da Academia e dos intervalos do Mário Augusto. Os que amam demasiado o cinema para resistir a dizer mal dele. Em direto, pelos nossos olhos e pela nossa boca, como só um português tem direito a criticar Portugal, um filho uma mãe, um benfiquista as tatuagens do Rafa. Não interessam os vestidos e os penteados da passadeira vermelha para o Dolby Theatre; queria ver era esses pijamas, essas pantufas, quem tem a melhor mantinha, o melhor balde de pipocas, que cerveja escolheram para a grande noite, que sais minerais para se apresentarem amanhã no escritório.

Ah, valentes. Caímos juntos, mas não cederemos um metro nas trincheiras do nosso amor às fitas. Mesmo que saibamos que isto não importa. Que tantas vezes não distinga os melhores. Que o cinema passe por estranhas transformações, tente agradar a quem consome vídeos de 15 segundos num ecrã liliputiano e, ao mesmo tempo, mostrar-lhes à força de que o grande ecrã é capaz de mais, como um restaurante de três estrelas Michelin que de repente tentasse concorrer com a cadeia de fast food. Que a Academia premeie mais o mérito das causas sociais do que o mérito artístico. Que esta noite seja o pináculo do politicamente correto, em que todos se esforçam tanto para que tudo pareça tão perfeito que depois, obviamente, dê m****. Somos dos filmes. O cinema fez parte tão incomensurável da nossa educação. Podemos ser o que quer que tenhamos escolhido na vida – poetas, carpinteiros, dentistas, cabeleireiros, astrónomos, repositores de stock. A noite em que subimos ao palco para receber um Óscar resistirá, até ao fim, como paradigma do sonho de uma carreira realizada. Caramba. Isto é mais pesado do que eu pensava.

Este ano, ainda por cima, temos pela primeira vez um filme português na corrida. Não precisamos de descobrir aquele lusodescendente na equipa dos efeitos especiais para ter por quem torcer. Aquele sonoplasta que ainda vem a ser primo de uma senhora que uma vez viveu num T2 em Alcoutim. Temos o maravilhoso “Ice Merchants” do João Gonzalez a lutar pela vitória entre as melhores curtas de animação – e a mostrar como a beleza reside, tantas vezes, na simplicidade e no minimalismo, e como isso é mais difícil do que o excesso exibicionista onde cabe sempre mais um truque estridente com que os pesos-pesados chocalham, tonitruantes, ao entrar na sala.

