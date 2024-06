Entre a alquimia do poema épico e os mistérios de família: de onde veio Camões?

A premissa desta nova biografia de Camões tem por certo que não é possível fazer uma leitura e uma interpretação corretas da obra do poeta sem atender à época em que o mesmo viver e em que o trabalho foi escrito. Carlos Maria Bobone, o autor do livro (e colaborador habitual do Observador) procurou fazer da afirmação uma regra para esta nova anatomia da vida e da obra (tal como diz o título do livro) daquele que — defende o autor — definiu a “gramática literária e histórica de Portugal”.

Assim, a biografia que é publicada no dia 10 de junho (feriado que é também lhe é dedicado) quer deburaçar-se sobre a origem de Camões no que toca à genealogia e aos apelidos, às cidades, vilas e casas que ocupou, mas mantendo claro que “é tão importante esclarecer o que não se sabe como aquilo que se sabe” — o que no caso de Camões pode dar origem (e tem dado) a erros, confusões e más interpretações.

Ao mesmo tempo, Bobone faz do livro um ensaio literário, uma análise ao conteúdo e ao formato da Lírica de Camões, uma reflexão sobre a estrutura e a narrativa de “Os Lusíadas” e um olhar crítico sobre as influências e os legados daquele que é um dos grandes responsáveis pela língua portuguesa que hoje falamos e escrevemos. O excerto que aqui publicamos procura reunir as várias faces deste ensaio biográfico.

▲ A capa de "Camões, Vida e Obra", de Carlos Maria Bobone, publicado pela D. Quixote

Falamos o português de Camões

Sabemos que Camões conhecia os escritos de alguns dos homens que animaram o renascimento português. É André de Resende dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a usar o vocábulo “Lusíadas”, e também ele identificará o deus romano Luso com os Lusitanos, ideia que Camões aproveitará no épico.

Será, também, este ambiente intelectual que moldará os interesses e o modo de pensar de Camões. O conhecimento mitográfico de Camões é evidente, o platonismo flagrante no soneto “Transforma-se o amador na cousa amada” ou em “Sôbolos rios”, o estilo de Camões tem uma óbvia influência do latim erudito e tudo isso só é possível num ambiente intelectual como o de Quinhentos, e num país como Portugal, em que o próprio humanismo funcionou como um modelo de afirmação quer do país, quer da Cristandade. A ideia do “épico nacional”, da grande cruzada pelo Oriente, não traduz assim um conflito entre uma influência renascentista e uma influência contrária; faz parte do próprio modelo do renascimento português a afirmação de Portugal e do espírito de cruzada.

O enorme esforço de latinização, começado pelos humanistas portugueses, atinge com Camões um inesperado zénite. É duvidoso que houvesse, da parte dos pedagogos de Quinhentos, uma vontade consciente de alterar a língua portuguesa; mas a verdade é que a omnipresença do latim e o culto das línguas clássicas contaminou a própria língua vulgar, de um modo que ainda hoje se faz notar.

Basta ler algumas passagens de Fernão Lopes seguidas de outras de Camões para perceber que o português de Camões está muito mais próximo do nosso do que o de Fernão Lopes. Camões estruturou a língua portuguesa a partir do latim, e fê-lo com tal destreza que é hoje difícil perceber até que ponto é revolucionária a sua linguagem, precisamente porque falamos o português de Camões. A noção da magnitude do feito de Camões, de que ele conseguiu arrastar uma língua, só se ganha com a comparação com outros textos da mesma época. Pouco antes de Camões nascer surgiu o Cancioneiro de Resende, que é com certeza o mais exemplar catálogo da literatura de fins de Quatrocentos e princípio de Quinhentos. Se pegarmos ao acaso nalgumas trovas aí presentes, vemos bem a distância que existe entre a linguagem destes poetas e a de Camões. Vejamos este exemplo de Diogo de Melo:

“As cousas que dá ventura,

Ela mesma as desfaz

Serem de tam pouca dura,

Que nenhuma nam segura

Gram contentamento traz”

Ou este de Francisco de Sousa:

“Meus males vão se acabando

Por muito claros sinais,

Quanto mais ando atalhando

Pera me matarem mais,

Atalhos andam buscando.

Sem porquê e sem razão

Se levantam contra mim,

Cegos desta opinião

Quem me dar tão triste fim

Está sua salvação.”

A errância gramatical, a dúbia concordância dos verbos, as orações subordinadas sem um claro subordinante, tudo isso nos é, hoje, estranho. Não quer isto dizer que não houvesse regra – Joseph Huber, na sua Gramática do Português Antigo, já mostrou que havia –, quer apenas dizer que o século xvi assistiu a um processo de reformulação da língua, que a transformou no português moderno, e que se há outras figuras importantes nesta mudança – com João de Barros à cabeça – Camões é, sem dúvida, a mais significativa.