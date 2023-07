Este verão todos os caminhos vão dar a Odemira

Tipo de percurso: Trilho

Trilho Identificação: Marcas de cores azul e verde

Marcas de cores azul e verde Distância: 15,5 km

15,5 km Grau de dificuldade: Moderado

Moderado Duração: 5 h

Com mais de 200 quilómetros que atravessam o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, o Trilho dos Pescadores é considerado um dos mais bonitos. Mas é também um trilho longo e exigente. Para desbravar a sua beleza não é necessário percorrer o trilho do início ao fim – pode fazer apenas alguns troços. É o caso da etapa Vila Nova de Milfontes – Almograve, assinalada com as cores azul e verde.

Em Milfontes, o início faz-se junto ao Posto de Turismo. Antes de iniciar o percurso, aproveite para dar um mergulho na Praia da Franquia, onde o salgado do Atlântico e o doce do rio Mira se encontram. Mas não se deixe iludir com a tranquilidade e cor do rio, que a água costuma estar mais fria do que a do mar, garantem os locais. Uma pequena parte desta etapa implica caminhar ao lado do trânsito, quando se atravessa a ponte sobre o Rio Mira. Ao passar a ponte, é possível contemplar o rio e a vila. Esta é a zona mais urbana do percurso. Daqui, começa-se a entrar por terrenos agrícolas, até a areia se apoderar do chão, o que pode dificultar a marcha. A maresia começa, então, a sentir-se – e são várias as praias por onde nos leva o trilho. Mais à frente, a Foz dos Ouriços dá sinal de que a praia do Almograve já não fica longe. Daqui até à vila são apenas 500 metros. O caminho faz-se pela estrada nacional.

3 dicas ↓ Mostrar ↑ Esconder Onde comer Em Vila Nova de Milfontes, delicie-se no Adega 22, restaurante com ambiente requintado, opções vegan e uma vasta garrafeira. É melhor reservar. Adega 22 Rua Doutor Duarte Silva 22, Vila Nova de Milfontes 283 996 554 O que ver Em Vila Nova de Milfontes, faça um pequeno desvio para conhecer o Porto de Pesca, o maior do concelho. Nos dias de semana, pelas 15h, é possível assistir à lota. O que visitar A quatro quilómetros de Almograve, deslumbre-se com a praia selvagem do Brejo Largo.

