Estes são os vencedores dos prémios neurociências da SCML

Mas os projetos para a aplicação do financiamento de 200 mil euros do Prémio Mantero Belard não se ficam por aqui: “Em paralelo, vamos arranjar uma forma de fazer uma monitorização terapêutica da eficácia do tratamento, para depois, se possível nos humanos, podermos ter doses selecionadas para doentes selecionados”, acrescenta.

No momento de entrega do Prémio, Maria José Diógenes não pôde deixar de referir a importância da SCML no apoio à ciência, assim como a relevância da sua equipa, da qual fazem parte 15 elementos de várias instituições.

Secretoma: uma chave para as lesões vertebromedulares

“O nosso projeto assenta numa palavra: secretoma”, começou por evidenciar António Salgado, vencedor do Prémio Melo e Castro pela terceira vez (fora o vencedor do galardão na edição de 2013 e na de 2017). “O secretoma é uma particularidade das células que é muito simples de explicar: conforme nós comunicamos por palavras e por gestos, as células também têm necessidade de comunicar. E comunicam enviando sinais — esses sinais são proteínas, chamadas fatores de crescimento — uma para a outra, e não só; uma célula consegue instruir a outra sobre o que fazer”, explicou ao Observador. “O que nós percebemos há uns anos é que estes sinais podem ser usados para induzir regeneração.